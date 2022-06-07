تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة الصالات المقامة في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر بإقامة مباراتين مهمتين ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية، حيث يلتقي منتخب لبنان مع الامارات في الساعة الـ 4:30 عصرا، كما يلعب منتخب عمان مع البحرين في الساعة الـ 7:30 مساء.



ويتصدر منتخب عمان ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق نقطتين عن البحرين ولبنان اللذين يمتلك كل منهما نقطة وحيدة، فيما يأتي الامارات في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.



وكانت منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية قد اقيمت أول من امس، وانتهت مواجهة لبنان والبحرين بالتعادل 1-1.



وسجل «الأحمر البحريني» في البداية عن طريق لاعبه فلاح يوسف، وأدرك لاعب لبنان حسن زيتون التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء. وفي المباراة الثانية تغلب‏ منتخب عمان على الامارات 4-2.