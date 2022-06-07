حقق منتخب مصر فوزا متأخرا على نظيره الغيني 1-0 في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في ساحل العاج عام 2023، في حين سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل السلبي مع بوتسوانا خارج ملعبه.

في المباراة الأولى، قام وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة جمال علام بتكريم محمد صلاح، قائد منتخب مصر قبل انطلاق المباراة، بمنحه درعا تذكارية وقلادة فرعونية تقديرا له لما قدمه مع المنتخب ونادي ليفربول الانجليزي.

خاض المنتخب المصري أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد إيهاب جلال الذي تولى المسؤولية بدلا من الجنوب أفريقي كارلوس كيروش بعد فشل الأخير في التأهل إلى مونديال قطر 2022. وانتظر الفراعنة قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق ليسجل البديل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد.



في المقابل، سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل السلبي مع بوتسوانا خارج ملعبه في الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة الى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج عام 2023.

ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 4 نقاط بعد فوزه الساحق في الجولة الاولى على غينيا الاستوائية 4-0، في حين نالت بوتسوانا نقطتها الاولى بعد خسارتها في الجولة الافتتاحية أمام ليبيا 0-1.