بيروت - ناجي شربل



عادل بيروت فيرست كلوب منافسه الرياضي بيروت حامل اللقب بنتيجة 2-2 في الدور النهائي من بطولة لبنان في كرة السلة لأندية الدرجة الأولى، بفوزه عليه بفارق 15 نقطة بواقع 89-74، في رابع مباريات الدور النهائي من 7 مباريات ممكنة، والتي أجريت بينهما في قاعة صائب سلام بالمنارة، خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور تنفيذا لعقوبة اتحادية على جمهور النادي الأصفر.



واحتشد جمهور الرياضي خارج الملعب متابعا المباراة عبر شاشة عملاقة، ولفت العدد الكبير للجمهور الذي حضر من العاصمة وبيروت والشمال، ما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية في المنطقة.



وكرر بيروت تقدمه منذ بداية المباراة، بتقدم كبير مع نجاح لاعبيه في الحسم للمباراة الثانية تواليا، وبرز منهم وائل عرقجي الذي نال نصيبه من هتافات جمهور ناديه السابق، وتطور الأمر في الملعب إلى احتكاك لفظي مع أمين سر النادي تمام الجارودي، وبعد المباراة توجه عدد من الجمهور إلى منزل عرقجي القريب من النادي واطلقوا هتافات منددة به.

هذا، وتقام المباراة الخامسة في مجمع الشياح الرياضي المعتمد أرضا لبيروت.