الدوحة - فريد عبدالباقي



يتمسك منتخب قطر الأولمبي ببصيص من الأمل عندما يلتقي مساء اليوم تركمانستان في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في العاصمة الأوزبكية (طشقند).



ويدخل الأولمبي القطري لقاء اليوم ورصيده نقطة وحيدة بتعادله مع إيران 1-1 في الجولة الأولى، فيما تلقى خسارة قاسية أمام أصحاب الأرض أوزبكستان بـ 0-6، بينما يمتلك تركمانستان 3 نقاط بفوزه الثمين على إيران 2-1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، والتي يتصدرها أوزبكستان بـ 6 نقاط، بينما يمتلك المنتخب الإيراني نقطة وحيدة.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 يونيو الجاري.



إلى ذلك، كشفت مؤسسة دوري نجوم قطر، عن مواعيد انطلاق منافسات الدوري القطري لكرة القدم دوري نجوم QNB للموسم الجديد 2022-2023، وذلك من الجولة الأولى حتى السابعة وعلى الملاعب المكيفة الخاصة بمونديال قطر 2022، اذ تشهد الجولة الافتتاحية المقرر لها مطلع أغسطس مواجهة تجمع السد (بطل النسخة الماضية)، والمرخية (الصاعد حديثا من الدرجة الثانية) على ستاد خليفة الدولي، فيما يلتقي أم صلال مع الأهلي على ستاد الجنوب، كما تستكمل الجولة في اليوم التالي، بلقاء العربي مع قطر على ستاد الثمامة، والغرافة مع السيلية على ستاد خليفة الدولي، وتختتم الجولة 3 أغسطس بمواجهتين حيث يلتقي الدحيل (الوصيف) مع الوكرة (ثالث الدوري) على ستاد الجنوب، والريان مع الشمال على ستاد الثمامة.



وتنطلق منافسات الجولة الثانية 8 أغسطس المقبل، فيما تفتتح مباريات الجولة الثالثة يوم 15 منه، وتلعب منافسات الجولة الرابعة يوم 22 منه، أما الجولة الخامسة فستقام يوم 29 منه، وتلعب منافسات الجولة السادسة يوم 6 سبتمبر المقبل، وتنطلق لقاءات الجولة السابعة يوم 13 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ملاعب ومواعيد باقي جولات القسم الأول، في وقت لاحق، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختلفة والشركاء، مع عدم التأثير على الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022.