عبدالعزيز الفضلي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق بشأن ترشيح 10 موظفين من قسم الإجازات والدوام في ديوان عام كل منطقة تعليمية للمشاركة في الدورة التدريبية والمتعلقة بشؤون الإقامة، أعلنت وكيلة الشؤون الإدارية بوزارة التربية رجاء بوعركي عن انطلاق الدورات التدريبية لموظفي أقسام الجوازات بالمناطق التعليمية حول إجراءات تجديد الإقامات للمعلمين الوافدين العاملين بالمدارس، مشيرة إلى أن الوزارة اتفقت مع وزارة الداخلية لتوفير هذه الخدمة في المناطق التعليمية بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالوافدين.



وقالت بوعركي في تصريح صحافي: إن إدارة التطوير والتنمية ستنظم هذه الدورات التدريبية لجميع العاملين في أقسام الجوازات بالمناطق التعليمية، وذلك بهدف إطلاعهم على كيفية التعامل مع البرنامج الخاص بوزارة الداخلية للإقامات وكذلك آلية حجز المواعيد لمن يرغب في إنجاز معاملاته، مشيرة إلى أن «الداخلية» كانت متعاونة بشكل كبير في توفير هذه الخدمة منذ بدء جائحة «كورونا» حتى الآن، حيث تم تطوير الخدمة لتشمل المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة. من جانبه، أكد مدير إدارة التطوير والتنمية بوزارة التربية فيصل الجطيلي حرص الوزارة على تطوير الخدمات والتحول الرقمي في شتى المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة عملت مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير خدمات تجديد الإقامة للمعلمين والإداريين الوافدين في المناطق التعليمية الـ 6. وقال الجطيلي خلال حضوره الورشة التدريبية لموظفي أقسام الجوازات بمنطقتي حولي والجهراء في مركز تدريب الجابرية أمس بحضور مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر، ان الوزارة انتهت من إجراءات تشغيل خدمات تجديد الإقامات في المناطق التعليمية لجميع العاملين من الوافدين.