آلاء خليفة



شدد رئيس اللجنة الأكاديمية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة راشد السنان، على ضرورة المساواة بين مبتعثي «التعليم العالي» من خلال السماح لمبتعثي درجة الماجستير الدارسين في الجامعات المتميزة، بالانضمام إلى البعثة المتميزة أسوة بزملائهم بدرجة البكالوريوس.



وقال السنان إن الدراسة التي أعددتها اللجنة الأكاديمية تبين قرب المؤهلات والمستوى التعليمي بين برامج الجامعات المتميزة وفق معايير وزارة التعليم العالي والترتيبات العالمية في درجات البكالوريوس والماجتسير، موضحا أن الاتحاد متمثلا في اللجنة الأكاديمية يسعى الى مثل هذا التغيير الإيجابي الذي يكافئ الطلبة المتميزين، مشددا على أهمية وجود حوافز تدفع المبتعثين على درجة الماجستير لتحدي النفس وتطوير الذات.



وتقدم السنان بالشكر والامتنان إلى كل من وزارة التعليم العالي والمكتبين الثقافيين فرع الولايات المتحدة، على تقبل أفكار أبنائهم الطلبة.