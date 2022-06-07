لا يجوز لعضو الهيئة الأكاديمية والمساندة الجمع بين العمل بجامعة الكويت وجامعة أخرى



آلاء خليفة



أكد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي د.مرضي العياش أن مجلس الجامعة عقد اجتماعه صباح أمس برئاسة مديرها د.يوسف الرومي، مضيفا أنه تم اعتماد قرار المجلس بتاريخ 1 أبريل على رأي الفتوى والتشريع في شأن عدم جواز جمع عضو الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة بين العمل في جامعة الكويت وجامعة أخرى حكومية أو خاصة، كما تم اعتماد قرار بتفويض مدير الجامعة بالإنابة بالاستثناء من بعض الضوابط الزمنية في بداية المهمات العلمية القيادية أو نهايتها وفقا لما يحقق مصلحة العمل، ووافق على استمرار العمل بلجنة العمداء واللجنة التنفيذية لمدير الجامعة وفقا للقرارات السابقة.



وقال العياش انه تمت الموافقة على تعديل المادة السابعة من لائحة الرعاية السكنية لجامعة الكويت، لتصبح على النحو الآتي: «يتم صرف المزايا المالية المقررة بمقتضى هذه اللائحة للمستفيد اعتبارا من تاريخ تعيينه شريطة تقدمه بالمستندات المثبتة لحقه خلال أربعة أشهر من تاريخ قرار التعيين وإلا استحق الصرف اعتبارا من تاريخ تقدمه بالطلب، ما لم يكن هناك ظرف قهري حال دون تقديمه خلال المدة المقررة، لافتا إلى ان المجلس أكد على تولي مجلس الجامعة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية بشأن الجامعات الحكومية بعد الاطلاع على كتاب الخدمة المدنية بتاريخ 11/4/2022.



وأضاف: تم الاطلاع على مذكرة بشأن خطابات ديوان الخدمة المدنية لقرار مجلس الخدمة المدنية 11 لسنة 2017، والموافقة على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية بشأن لائحة تنظيم إيفاد أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة في البعثات والإجازات الدراسية مع الأخذ بآراء أعضاء المجلس، والاطلاع على مذكرة مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن تعديل صحيفة تخرج قسم الجغرافيا في كلية العلوم الاجتماعية، والموافقة على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط بشأن استمرارية الجانب الاستراتيجي من خطة الجامعة الاستراتيجية للسنوات 2027-2023.



وذكر أن المجلس اطلع على تقرير ملخص عن مشاركة جامعة الكويت في مؤسسات التصنيف العالمية خلال العامين الجامعيين 2022/2021 المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط، وتقرير بشأن مستجدات انتقال كلية العمارة إلى مدينة صباح السالم الجامعية المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط، والموافقة على اقتراح فترات إضافية لاختبار القدرات الأكاديمية لبعض الشرائح من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة مقابل رسوم، والاطلاع على المقترح المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث في شأن اللائحة الخاصة بفعالية الملصق العلمي.



وتابع: وافق مجلس الجامعة على تقرير اللجنة المشكلة في شأن الأبحاث المنشورة في مجلات الناشر (OMICS) والناشرين الآخرين المشاركين في المجلات المفترسة أو المستغلة بغرض ترقيات أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الكويت وفق الضوابط التي تم تحديدها في تقرير اللجنة، مبينا ان المجلس وافق على طلب كلية الشريعة والدراسات الإسلامية اعتماد صرف مكافآت لرؤساء لجان الكنترول، وتعديل لائحة الكلية بإدراج مادة «8 مكرر» بالباب الثاني الخاص بتنظيم كلية الدراسات العليا، واقتراح كلية الدراسات العليا تعديل المادتين 8/25 و7/35 من لائحة كلية الدراسات العليا، والموافقة على إعفاء غير المقيدين من ذوي الإعاقة من الرسوم الدراسية ورد ما تم تحصيله.



ولفت إلى انه تمت الموافقة على اقتراح كلية الدراسات العليا بشأن تعديل المادتين 3/11 و17 من لائحة كلية الدراسات العليا، وإلغاء العمل بلائحة الدراسات الصيفية المعدلة بموجب قرار مجلس الجامعة في اجتماعه 2021/8 بتاريخ 2021/9/14، والعودة إلى العمل بلائحة الدراسات الصيفية الصادر بها قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 74/2017، وما تقتضيه مصلحة العمل في ضوء توصيات 15 كلية عدا «الدراسات العليا»، وموافقة المجلس على عودة الدراسة بنظام الحضور اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2022/2021، مع تفويض مدير جامعة الكويت لاستثناء بعض الشعب التي قد تكون الدراسة فيها عن بعد وفقا للظروف والمستجدات.