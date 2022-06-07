عبدالعزيز الفضلي



يقص اليوم الثلاثاء طلبة الثاني عشر في التعليم الديني شريط اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة الثانوية، حيث يؤدي الطلبة امتحان القرآن الكريم وتستمر الاختبارات حتى 23 من الشهر الجاري على أن يلحق بهم طلبة القسمين العلمي والأدبي في التعليم العام الأحد المقبل.



وقال مدير إدارة التعليم الديني أنور عبدالغفور في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان اختبار اليوم هو شفوي على أن تبدأ الاختبارات التحريرية اعتبارا من غد الأربعاء، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الذين لهم الحق بدخول الاختبارات 1500 طالب وطالبة منهم 778 طالبا و722 طالبة موزعين على 9 لجان 4 للبنين و5 للبنات.



وعلى الصعيد نفسه، أكد مدير إدارة التعليم الديني في وزارة التربية أنور عبدالغفور أن إدارة التعليم الديني تحث الخطى دائما، نحو تهيئة الظروف المناسبة لأداء الامتحانات المدرسية للمرحلة النهائية للمعاهد الدينية.



وأوضح أن المعاهد الدينية ستبدأ في استقبال طلابها لصفوف الثاني عشر من بنين وبنات اليوم الثلاثاء، لتأدية امتحان مادة القرآن الكريم حفظا وتلاوة (شفهيا)، وتنتهي في يوم الخميس الموافق 23 الجاري، الذي خصص لمادة المنطق، وتتخلل تلك المدة من الامتحانات، أيام راحة للطلبة تكون في منتصف الأسبوع.



وبين أن إدارة التعليم الديني تحرص على توزيع المواد في جداول الامتحانات وفق مصلحة الطلاب.



وحث عبدالغفور أبناءنا على محاولة استدراك ما يمكن استدراكه من الدروس، فيمكنهم من الآن، المذاكرة والمراجعة لجميع الدروس قبل بدء الامتحانات، وليكن هدف الطالب هو الرقي نحو سماء التفوق والامتياز، ولا يكتفي بالنجاح فقط، بل بالتميز، وفي سنة المرحلة النهائية، كما يعلم الجميع تحديد مصير الطلبة الوظيفي وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم المستقبلية، ولتكن خاتمتها خير للطلبة، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الإبداع والتميز لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات.



وتوجه عبدالغفور بالشكر للعاملين في إدارة التعليم الديني والمعاهد الدينية على اجتهادهم في عملهم المخلص وجهودهم المبذولة، لتبقى صورة المعاهد الدينية كما هي دائما في أبهى حلة وأجمل صورة، تشعرنا بالفخر والاعتزاز، ولتهيئة المناخ التحصيلي المناسب لأبنائنا الطلبة، مثمنا جهود مديري المناطق التعليمية على تعاونهم المثمر، وتوفيرهم مقار للجان الامتحانات لنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، لطلبة الفترة المسائية من الدارسين والدارسات في المعاهد الدينية.