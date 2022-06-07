«التعليم العالي» مستعدة لاستيعاب جميع المتقدمين للبعثات بما لا يتجاوز 3500 - 4000 طالب

رفع نسب الابتعاث للمجالات الهندسية..وهناك تخصصات يحتاجها السوق للسنوات العشر المقبلة



آلاء خليفة



كشف وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم ان الوزارة تحرص سنويا على تطوير خطة البعثات الخارجية وإضافة تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، مشيرا الى اتخاذ جملة من القرارات أبرزها رفع نسب الابتعاث للتخصصات الهندسية وإيقاف الابتعاث لطب الأسنان بالدول العربية نظرا لتزايد الاعداد عن الاحتياجات للسنوات الخمس المقبلة.



جاء ذلك خلال فعاليات حملة «وجهني» أول من أمس والتي تنظمها الوزارة خلال الفترة من 5 الى 9 يونيو من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء بمجمع الأفنيوز بحضور الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان وقيادات الوزارة.



وقال المخيزيم ان حملة «وجهني» تهدف لتنوير الطلبة وأولياء الأمور بشروط وخطة الابتعاث والتخصصات المتوافرة وفرص العمل المختلفة، لافتا الى أن الوزارة ووفق آلية رصد ميزانيتها وارتباطها بسداد الرسوم الدراسية للطلبة تسمح باستيعاب عدد إضافي من خلال تأجيل بعض الدفعات للجامعات اذا تطلب ذلك، لكن الأصل ان الميزانية تكفي الطلبة المبتعثين، موضحا أنها تتعامل مع عدد كبير من الخريجين المبتعثين في السنوات السابقة أثناء أزمة القبول بجامعة الكويت ومؤسسات التعليم العالي بعد زيادة نتائج الثانوية العامة مما أدى الى زيادة عدد الخريجين، مؤكدا ان «التعليم العالي» على أتم استعداد لاستيعاب جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بما لا يتجاوز 3500 - 4000 طالب. وأشار إلى أن هناك تخصصات يحتاجها سوق العمل للسنوات العشر المقبلة، وخريجوها سيحصلون على وظيفة في اليوم التالي للتخرج، ولعل أبرزها التخصصات الطبية المساندة ومنها التمريض والعلاج الوظيفي، لافتا الى أن تلك التخصصات تجد عزوفا كبيرا من الطلبة، آملا أن يكون ذلك الأمر معيارا أساسيا في اختيارهم للتخصصات، مبينا أن الوزارة تقوم بشكل دوري بتحديد التخصصات في خطة البعثات وفقا لدراسات احتياجات السوق، لافتا الى أن هناك تخصصات من العلوم الإدارية والهندسية سيكون لها نصيب بالقطاع الخاص، وأيضا تخصصات أساسية بخلاف الطبية المساندة وهي الطب البشري فيوجد الكثير من المستشفيات بالكويت تتطلب اعدادا هائلة من الخريجين.



وأضاف: إيقاف تخصص طب الاسنان والابتعاث اليه سيوجه أبناءنا لدراسة الطب البشري ونراهن على وعي أولياء الأمور والطلبة في اختيار التخصصات المناسبة، والكويت مرت بظروف كان من المحتمل ان تقف عاجزة بسببها لذا فلابد من الاعتماد على انفسنا وعلى أبنائنا للاستعداد للقادم خاصة في ظل الجوائح الصحية.



وفيما يخص رفع نسب تخصص الهندسة، ذكر انه لايزال في خطة البعثات 18 رغبة بإمكان الطلبة ابداءها لدراسة الهندسة بحد ادنى 85% و17 رغبة بمعدل 90% وبالإمكان الدراسة حال حصول الطالب على قبول من احدى الجامعات المتميزة واستيفاء النسب والشروط المقررة، وخلال العام الماضي تم ابتعاث 1400 طالب لتخصص الهندسة خارج الكويت وفي المقابل كانت هناك 3500 بعثة داخلية لدراسة الهندسة ناهيكم عن كلية الهندسة بجامعة الكويت وكلية الدراسات التكنولوجية في «التطبيقي».



وعلى صعيد متصل، بين ان خطة البعثات شملت التخصصات الطبية والطبية المساندة والهندسية والعلوم الإدارية ومشتقاتها فضلا عن التكنولوجية الحديثة.



وحول زيادة المخصصات للطلبة قال إن زيادة الرواتب وفق قرار تحديد المخصصات الصادر في 2014 يتطلب مراجعة كل 5 سنوات وبدأت الوزارة بالفعل مراجعته في 2019 وانتهى الموضوع بامتناع وزارة المالية عن الموافقة على الزيادة موضحا ان الملاءة المالية للكويت اليوم افضل من السابق ويجب الاخذ بالاعتبار ليس فقط زيادة مخصصات الطلبة وإنما الاستغلال الأمثل لتلك الموارد المالية في الاهتمام بالمشاريع التطويرية المستقبليةو و«التعليم العالي» تؤكد ان هناك استحقاقا قادما لزيادة المخصصات المالية للطلبة بالتزامن مع وجود اعلى نسب التضخم تاريخيا في العديد من الدول.



من جانبها، أوضحت الوكيل المساعد للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان، ان وزارة التعليم العالي فتحت التسجيل في بعثات التميز بالإضافة الى الايفاد المباشر، مبينة أنها نوع آخر من الابتعاث للطلبة الحاصلين على قبول من جامعات متميزة في مختلف دول الابتعاث ومستوفين للشروط المعلنة لبعثات التميز، أما بعثات الايفاد المباشر فلابد ان تتوافق مع ما اعلن في خطة بعثات الوزارة بالإضافة الى الدول والتخصصات الطبية ومنها تخصص الطب البشري وطب الاسنان بالدول الأجنبية، مؤكدة أن الوزارة حريصة دوما على فتح الابتعاث لجامعات ودول جديدة.



بدورها، قالت المستشار الإعلامي لوزير التربية ووزير التعليم العالي وصال الزامل، إن الحملة نقلة نوعية في الوصول إلى الطلبة والإجابة عن استفساراتهم وإرشادهم إلى التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل، وما يحتاجون اليه خلال تواجدهم في مقر دراستهم في الخارج، داعية الطلبة للحضور إلى موقع الحملة بـ«الأفنيوز».