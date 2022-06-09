عبدالكريم أحمد



قضت الدائرة الإدارية الحادية عشرة برئاسة المستشار عبدالله القصيمي أمس بعدم قبول الدعوى المقامة ضد وزارتي الإعلام والمواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بطلب حجب منصة «نتفليكس» في الكويت، وذلك لانتفاء صفة ومصلحة المدعي.



وذكر مقيم الدعوى المحامي عبدالعزيز السبيعي لـ«الأنباء» أنه سيستأنف الحكم قريبا للمطالبة بإلغائه والقضاء بحجب المنصة.



وذكر السبيعي أن المنصة تستقطب فئة الشباب والمراهقين وتهدف إلى فرض اتفاقية سيداو في وطننا العربي بالمخالفة لتعاليم الإسلام وهي اتفاقية لا تجرم العلاقات خارج إطار العلاقات الزوجية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشباب يتابعها وقد يتأثر بما تقدمه من محتوى يعزز فكرة الانحلال والشذوذ.