استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف في مكتبه بمقر وزارة الداخلية امس السفير فوق العادة ومفوض لليابان لدى البلاد مورينو ياسو تاري.



وخلال اللقاء اكد النواف عمق ومتانة العلاقات بين الكويت واليابان، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة تلك المتعلقة بالجانب الامني والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.



وأشاد السفير فوق العادة ومفوض لليابان بما تم بحثه من موضوعات، مؤكدا حرص البلدين الصديقين على ترسيخ آفاق التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات.



من جهة اخرى، التقى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بمكتبه بمجمع النيابة العامة صباح امس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري بحضور المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة والمحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج ومدير نيابة التنفيذ الجنائي بالإنابة ضاري المعجل.



وخلال اللقاء تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآلية تعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الداخلية.



وأكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على زيادة آفاق التنسيق بين وزارة الداخلية والنيابة العامة.