مبارك التنيب



وجّه محقق مخفر شرطة ميدان حولي بتعميم أوصاف مركبة «BMW X6» رمادية اللون نوع جيب على عموم قوة الشرطة مع تعليمات بالتحفظ عليها وعلى من يستقلها وإحالته الى المخفر. وجاءت تعليمات المحقق بهذا الخصوص عقب تقدم مواطن من مواليد 1985 ببلاغ قال فيه ان سيارته الفارهة وكانت بحوزة وافد لبناني سرقت ولا توجد لديه معلومات عن الجاني، لافتا الى ان قيمتها السوقية تتجاوز 10 ألاف دينار. وذكر مصدر امني لـ«الانباء»: تواصل رجال الأمن مع الوافد اللبناني وطلب منه الحضور الى المخفر، وبسؤاله عن مركبة المواطن قال ان شخصا حضر إليه وأبلغه باستعداده لشرائها وأن فلوسه على الطاولة اذا ما أعجبته، مضيفا: دخل اللص الى السيارة وكان بداخلها «السويتش» وتظاهر بفحصها ومن ثم شغّلها خلال ثوان وانطلق بها بسرعة جنونية في منطقة الشعب.



ورجح المصدر ان يكون الوافد قد تسلم المركبة من المواطن لبيعها مقابل عمولة ولكنه تعرض للخداع، مؤكدا أن مزيدا من التحقيقات ستجرى للتأكد من عدم وجود علاقة بين الوافد واللص المجهول رغم تأكيد اللبناني انه



لا يعرفه ولم يسبق أن شاهد المتهم بالسرقة.