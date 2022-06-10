مبارك التنيب



أحال رجال جمرك الشويخ يوم امس الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنا في العقد الرابع إثر العثور بحوزته على 460 حبة مخدرة لاريكا.



وقال مصدر جمركي إن أحد المفتشين بميناء الشويخ اشتبه في مواطن قادم من إيران بحرا داخل عبارة، وعليه تم حصر حقائب المسافر، وبتفتيشها عثر بداخلها على الحبوب المخدرة.



من جهة أخرى، تمكن رجال أمن الأحمدي أمس من ضبط مواطن وآخر من غير محددي الجنسية عقب الاشتباه في طريقة مركبة كانا على متنها، وبعد توقيف المركبة تبين أن قائد السيارة وهو مواطن ومرافقه في حالة غير طبيعية وعثر معهما على مواد مخدرة وأدوات تعاط.