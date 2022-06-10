أمير زكي



بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومخالفي قانون الإقامة، وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وتحت إشراف الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي، نفذت مديرية أمن محافظة العاصمة حملة أمنية في منطقتي بنيد القار والشويخ الصناعية، حيث أغلق رجال الأمن العام المشاركون في الحملة المنطقتين في إطار خطة استهدفت التمركز على مداخلها ومخارجها لمنع المطلوبين والخارجين على القانون من الهروب ثم انتشر رجال دوريات الأمن في شوارع وطرق المنطقتين لملاحقة المطلوبين والمخالفين للقانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 91 شخصا منهم عدد 2 اشتباه مواد مخدرة وأدوات تعاط واشتباه بحالة غير طبيعية، وعدد 1 مطلوب للتنفيذ الجنائي وعدد 13 إلقاء قبض (تغيب)، وعدد 19 انتهاء إقامة، وعدد 40 مخالفا لقانون الإقامة، وعدد 1 انتهاء تأشيرة دخول، وعدد 15 بدون إثبات، وتمت إحالتهم الى جهة الاختصاص.



وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية والمرورية على جميع أنحاء البلاد، لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل، كما دعت الى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر أو إيواء أي مخالف تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.



الى ذلك، اكد مصدر امني ان مزيدا من الحملات سوف تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الامن العام وبمشاركة جهات اخرى قريبا جدا وفي مناطق متوقعة مثل الجليب وأبوحليفة والمهبولة وأخرى غير متوقعة.