ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لرفع كفاءة الأداء وسرعة الانجاز تيسيرا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد، وفي هذا السياق ونظرا لأن الفترة القادمة تعتبر فترة الذروة لتجديد جوازات السفر.



تعلن الإدارة العامة لمراكز الخدمة على وقف استقبال معاملات خدمة المواطن في فرع الشامية اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 9/6/2022 ولمدة أربعة أشهر وسيتم تخصيص الفرع مركزا لخدمة الهوية الوطنية وتجديد جوازات السفر، وتهيب الإدارة بالاخوة المواطنين التابعين لمحافظة العاصمة الراغبين في إنجاز معاملاتهم مراجعة مراكز خدمة اليرموك والضاحية والروضة.