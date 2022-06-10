محمد الجلاهمة



قادت التحقيقات مع شخص من غير محددي الجنسية إلى احباط محاولة تهريب 7 كيلو من مخدر الماريغوانا والحشيش هربت داخل طرود جوية الى داخل البلاد، كما كشفت التحقيقات عن تمكن المتهم من إدخال هذه المواد المخدرة وتسليمها بعد وصولها جوا.



واستنادا الى مصدر أمني فإن معلومات وردت الى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد محمد قبازرد عن محاولة شخص من «البدون» بيع مواد مخدرة وعليه تم التواصل مع المتهم من قبل مصدر والاتفاق معه على شراء كيلو من مخدر الماريغوانا وتم استصدار إذن مالي وضبط المتهم، بعدما تسلم قيمة المخدرات المرقمة بواسطة النيابة بالانتقال الى مسكنه عثر بداخله على 6 كيلو ماريغوانا وكيلو من الحشيش وحبوب وميزان حساس حيث اعترف بجلب هذه السموم عبر طرود جوية، وجار إحالة تاجر المخدرات إلى النيابة.