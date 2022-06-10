عبدالله قنيص

تمكن رجال 4 مراكز إطفاء وهي العارضية وجليب الشيوخ والإسناد والبدع من السيطرة على حريق اندلع في مخزن للمواد الغذائية بمنطقة العارضية الصناعية صباح امس، وكانت إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغا بالحريق في ساعة متقدمة حيث سارع رجال الاطفاء الى موقع البلاغ، وتبين أن الحريق في ثلاجات تستخدم لتخزين المواد الغذائية بمساحة 1000 متر مربع.

وعلى الفور باشرت فرق الإطفاء عملية مكافحة الحريق لتتم السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما باشرت فرق التحقيق والوقاية بعملها للكشف على الموقع ورفع التقارير الفنية المتضمنة لمسببات الحادث.