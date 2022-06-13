نظمت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) معرض مشاريع التخرج لطلاب كلية الهندسة والعلوم، حيث عرض 100 طالب وطالبة من المتوقع تخرجهم مشاريع التخرج عن طريق نماذج مميزة أبرزت مهاراتهم في استخدام البرمجيات والأجهزة، وذلك بحضور عدد من الطلبة والخريجين وأولياء الأمور وعدد من المختصين في المجال الهندسي بمقر الجامعة الأمريكية بالسالمية.



وأكدت رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت د.روضة عواد، النتائج الإيجابية لمشاريع تخرج الطلبة، قائلة: «تساهم تجربة تقديم الطلبة لمشاريع التخرج في تنمية ثقتهم بالنفس ومساعدتهم على حل المشكلات، كما تعلمهم أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتقديم العون للآخرين». كما أنها مساهمة ضرورية لتحسين الحياة، فنحن فخورون بجميع الطلبة الذين اجتهدوا ليصنعوا الفرق، كما أننا ممتنون لأعضاء هيئة التدريس وعميد الكلية لتكريس وقتهم لخدمة الأهداف التعليمية وتطويرها».



وشارك في المعرض 26 فريقا من الطلبة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، وتكون الفريق من 3 أو 4 أعضاء عملوا على تقديم مشاريع تخرجهم عبر الملصقات العلمية والأوراق البحثية والمنشورات والمقاطع المصورة، كما قدم الطلبة عددا من النماذج التوضيحية كالخوذة الذكية والدراجات التي تعمل بالطاقة الشمسية والنظارات الذكية وسوار الخرائط مزدوج الموجات والإنسان الآلي المستخدم لقياس درجة حرارة الجسم، إضافة إلى جهاز تحويل إيماءات الجسد إلى أصوات مسموعة والمركبات ذاتية الوقوف، كما عمل الطلبة على التصويت لاختيار أفضل مشروع تخرج عن طريق مسح الأكواد الموجودة بجانب كل مشروع.



واختتم المعرض بحفل ختامي داخل مسرح الجامعة، حيث بارك عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية د.أمير زيد، لجميع الطلبة، وأوضح «لقد عرضنا اليوم 26 مشروعا في تخصص هندسة الكمبيوتر والهندسة الكهربائية وتخصص علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات، وعمل حوالي 100 طالب وطالبة مع أساتذتهم المشرفين طوال العام الدراسي لتحقيق هذا الإنجاز».



كما شاركت الأستاذة خديجة أوبلا وهي الرئيسة التنفيذية لمجموعة سلطان وباحثة علمية مميزة والحاصلة على الزمالة مع MIT Heather Smith وعضوة منظمة الرؤساء الشباب، كمتحدث رسمي في الحفل الختامي، حيث أشارت إلى تجربتها في تنمية الدوافع لدى الطلبة، قائلة: «لجميع المهندسين الأذكياء، لا تعتمدوا على قدراتكم الذهنية فحسب، بل استثمروا أوقاتكم وابذلوا جهدا كبيرا في كل طريق».



وتم اختيار 3 فائزين في مشاريع التخرج عن فئة الهندسة، وحصل كل من نورة اللهو وداود بولند وشجون الإبراهيم وعلي أبوزيد على المركز الأول عن مشروعهم (الإنسان الآلي مكافح الحرائق)، تحت إشراف د.محمد العبد، وأكد الطلبة على دور الجامعة في مساعدتهم لإنجاز مشروع التخرج، قائلين: لقد ساعدنا مجتمع الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز وسهل علينا مهمة الوصول إليه، فقد قدم لنا أساتذتنا ومدرسو المختبرات والعميد والعمداء المساعدين في الكلية كل ما نحتاجه، وهو الأمر الذي ساعدنا لنصبح ما نحن عليه الآن، وقدمت لنا مرافق الجامعة جميع وسائل الراحة المطلوبة لإنجاز المهمة بنجاح، فقد استخدمنا المختبرات والأجهزة وأنظمة الكمبيوتر، وكانت رحلتنا مليئة بالمحاولات، وتعلمنا من التجارب الناجحة ومن أخطائنا.



فيما حصل الطلبة المنتصر عبدالسلام وأحمد الضليعي وعامر العازمي على المركز الثاني عن مشروعهم «استخدام الواقع المعزز للأهداف التعليمية»، بإشراف د.سيد إسماعيل، كما حصل على المركز الثالث كل من أحمد المسلم وعمر القلش وعبدالهادي القطان وهاشم خيطان عن مشروع «جهاز المراوح ثلاثية الأبعاد» تحت إشراف د.علي بستاني.



وفاز التطبيق الإلكتروني الذي يستخدم الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد في الأدوات الرياضية (الحقيبة الرياضية)، بجائزة أفضل مشروع عن فئة علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات، وأعده الطلبة أمير الأغبر ومصطفى كركور وديفيد لينغ ورسيم ملعب، بإشراف د.إياد أبو دوش، وقالوا: نحن فخورون بهذا الإنجاز بعد المجهود الذي بذلناه والعمل الجماعي والالتزام الذي ساعدنا على التغلب على التحديات التي واجهناها، ونتوجه بالشكر لأعضاء هيئة التدريس في قسم علوم الكمبيوتر وأنظمة المعلومات، ونخص بالشكر د.إياد أبودوش لما قدمه من توجيهات.



وفاز مشروع «العين الكاتبة» بجائزة أفضل مشروع وفقا لاستفتاء الطلبة، وقدمه الطالب عبدالله الديحاني وحمد المطوع وطلال الشمري وعبدالهادي العجمي بإشراف د.جبران يوسافزي.



وجاء معرض الكلية ليوفر منصة للطلبة لإظهار إبداعاتهم ومواهبهم وليطبقوا النظريات عبر التجربة العملية وإنتاج النماذج الواقعية للمشاريع الهندسية.