توجه محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بأطيب الدعوات بالتوفيق والسداد الى بناته وأبنائه طالبات وطلبة الصف الثاني عشر، في مدارس محافظة الاحمدي وعلى امتداد الكويت الذين بدأوا أمس اختبارات نهاية العام الدراسي حضوريا، بعد فترة حفلت بالتحديات الكبيرة في ظل جائحة كورونا.



وقال الخالد: لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالتحية والتقدير لوزارة التربية، والقائمين على منطقة الاحمدي التعليمية ولأولياء الأمور الذين تضافرت جهودهم سابقا، وبالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص الأمنية والصحية وغيرها لعبور المحنة، وحاليا في تهيئة مختلف السبل والإمكانيات المطلوبة حتى تتم الامتحانات على الوجه المأمول بكفاءة واقتدار، سائلا المولى سبحانه التوفيق للجميع وان نحتفل معا وبمشيئته تعالى بنجاح وتفوق المجتهدين واستكمالهم مسيرة تعليمهم، ونيل شرف خدمة وطنهم في مختلف مواقع ومجالات العمل.



وتمنى التوفيق والنجاح لطلبة وطالبات الصفوف الأخرى بجميع المراحل الذين أنهوا اختباراتهم خلال الفترة الماضية، متطلعا الى حسن استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية في كل ما هو ممتع ومفيد والحرص على النأي عن أي ممارسات سلبية تضر بالذات أو المجتمع والتهيؤ للعام الدراسي المقبل.