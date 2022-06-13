سجلت جامعة الكويت من خلال مكتب براءات الاختراع والملكية الفكرية التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث، وبجهود كل من د.عمار بهمن من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول، ود.ناصر الصايغ من معهد الكويت للأبحاث العلمية، براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الأميركية.



وتأتي هذه البراءة في وقت أحرزت فيه جامعة الكويت تقدما ملموسا في مؤشرات تصنيف كيو أس QS للجامعات العالمية للعام الأكاديمي 2020/2021 حيث أحرزت الجامعة تقدما في:



مؤشر شبكة البحث العالمية، ومؤشر أعضاء الهيئة الأكاديمية، ومؤشر السمعة الأكاديمية، ومؤشر سمعة أرباب العمل، ومؤشر معدل الهيئة الأكاديمية بالنسبة إلى الطلبة، ومؤشر مخرجات التوظيف.



وتقوم فكرة الاختراع على ابتكار جهاز قادر على توصيف الحالة الفيزيائية للمعلقات النانوية المنتشرة في السوائل النانوية أثناء عملية التدفق الديناميكية، وتكمن أهميته في مساهمته بشكل مباشر في تطوير الأنظمة الحرارية المستخدمة حاليا في الكويت، كأنظمة توليد الطاقة وتحلية المياه من خلال اختبار تلك السوائل الحرارية المتقدمة قبل طرحها كبديل للسوائل الاعتيادية المستخدمة في الوقت الراهن، حيث إن الأنظمة الحرارية الحالية فيها كثير من التحديات من حيث الكفاءة التشغيلية، واستهلاكها العالي للوقود.



وصرح الباحث الرئيسي في براءة الاختراع د.عمار بهمن بأن السوائل النانوية هي واحدة من أحدث التقنيات التي توصل إليها العلم الحديث من بعد قرابة قرن من الجهود العلمية والأبحاث النظرية والمختبرية المعنية بتحسين الخواص الحرارية للسوائل المتعارف عليها والمستخدمة في التطبيقات التي تعتمد على نقل الحرارة، وذلك لأن السوائل التقليدية تتسم بمحدودية التوصيل الحراري.



من جهته، قال الباحث المشارك في البراءة د.ناصر الصايغ إن نتائج الأبحاث التي امتدت لأكثر من 15 عاما أثبتت قدرات تلك السوائل النانوية على توفير خصائص ثيرموفيزيائية جذابة وذات إمكانيات عالية لتطبيقات انتقال الحرارة المختلفة، التي بدورها أصبحت اليوم تلهم الكثير من العلماء حول العالم للقيام بتحديات على صعيد استكشاف إمكانية استخدام مثل هذه السوائل في تطبيقات أخرى في مجالات مختلفة مثل الطب والفضاء والصناعة.



بدورها، عبرت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين شفيق الغبرا عن فخرها بالإنجاز الذي حققه الباحثان الكويتيان د.عمار بهمن من قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول ود.ناصر الصايغ من معهد الكويت للأبحاث العلمية لحصولهما على براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع، مضيفة أن هذا الاختراع الممول من قطاع الأبحاث يساهم بشكل مباشر في تطوير الأنظمة الحرارية المستخدمة حاليا في الكويت كأنظمة توليد الطاقة وتحلية المياه.