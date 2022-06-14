ما زالت كل من ألمانيا وإنجلترا تبحث عن فوز أول في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وستحاول الأولى تحقيق ذلك على أرضها أمام غريمتها إيطاليا والثانية ضد المجر العنيدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للمستوى الاول.

واكتفت ألمانيا بثلاثة تعادلات بالنتيجة ذاتها (1-1) حتى الآن، كانت أولها ضد إيطاليا في بولونيا قبل أن تخطف منها إنجلترا تعادلا قاتلا بهدف متأخر لهاري كين في الجولة الثانية وتكون محظوظة أمام المجر التي كانت قادرة على الخروج بالفوز في المباراة الأخيرة.



وتتصدر إيطاليا، بطلة أوروبا، مجموعة «الموت» برصيد 5 نقاط متقدمة بنقطة عن المجر واثنتين عن ألمانيا وثلاث عن إنجلترا.

وفي حين بدت المجر الأقل ترشيحا للمنافسة على صدارة المجموعة نظرا لنوعية الخصوم، أكدت أن نتائجها في كأس أوروبا الصيف الفائت لم تتحقق مصادفة رغم خروجها من الدور الأول، بعد أن فرضت التعادل على كل من ألمانيا وفرنسا بطلة العالم.

ستكون المباراة على ملعب «بوروسيا بارك» في مونشنغلادباخ الرقم 37 بين المنتخبين اللدودين، وتميل الكفة لصالح إيطاليا مع 15 فوزا مقابل 9 لألمانيا، في حين حسم التعادل النتيجة 12 مرة.

ويبحث «الآتزوري» عن فوزه الأول على «دي مانشافت» منذ نصف نهائي كأس أوروبا 2012. وبعد 4 مباريات في النافذة الحالية في غضون أسبوعين والتي تختتم غدا، تعود المنتخبات في سبتمبر لاستكمال آخر جولتين في دور المجوعات، على أن تقام النهائيات (نصف النهائي وتحديد المركز الثالث والنهائي) في يونيو 2023.



وتدخل إنجلترا إلى المباراة على ملعب «مولينو» في ولفرهامبتون متطلعة للثأر بعد أن خسرت افتتاحا في بودابست 0-1، عندما حققت المجر فوزها الأول على «الأسود الثلاثة» منذ 1962.



وفي المجموعة الرابعة، تسعى هولندا للتشبث بالصدارة عندما تستقبل ويلز على ملعب «دي كويب» في روتردام.



ويتصدر المنتخب البرتقالي العائد الى النهائيات العالمية بعد غيابه عن مونديال روسيا 2018، المجموعة برصيد 7 نقاط أمام بلجيكا (4)، پولندا (4) وويلز التي تملك نقطة واحدة.

من جهتها، تدخل پولندا مباراتها على أرضها ضد بلجيكا متطلعة للثأر بعد سقوطها المدوي 6-1 في بروكسل في الجولة الثانية.



واستغلت إسبانيا سقوط البرتغال 1-0 أمام سويسرا وانتزغت منها الصدارة إثر فوزها 2-0 على ضيفتها تشيكيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للمستوى الأول.



ورفع منتخب «لا روخا» رصيده الى 8 نقاط في الصدارة أمام البرتغال الثانية (7)، مقابل أربع لتشيكيا وثلاث لسويسرا التي حصدت أولى نقاطها بعد ثلاث هزائم.

وكان المنتخب الإسباني، وصيف النسخة الأخيرة العام الماضي، حقق فوزه الأول في الجولة الماضية بتفوقه على سويسرا بعد تعادلين في أول مباراتين ضد البرتغال (1-1) وفي تشيكيا (2-2).



وحققت إسبانيا، بطلة العالم 2010، انتصارها الخامس في 7 مباريات ضد سويسرا مقابل تعادلين ومن دون أي خسارة.



وفي جنيف، ثأرت سويسرا لخسارتها القاسية ذهابا أمام البرتغال 0-4 الأسبوع الماضي في لشبونة وتغلبت عليها في غياب نجم الأخيرة كريستيانو رونالدو.