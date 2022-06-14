أعرب المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند عن «فخره» بالدفاع عن ألوان مان سيتي المنتقل إليه من بوروسيا دورتموند.



وكان سيتي ودورتموند توصلا الى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال هالاند الى صفوف الاول في مايو الماضي على أن يصبح انتقاله رسميا اعتبارا من الاول من يوليو المقبل.



وسينتقل هالاند إلى ملعب «الاتحاد» بعدما قرر سيتي تفعيل الشرط الجزائي للمهاجم والذي تردد سابقا انه يبلغ 75 مليون يورو، فيما أشارت تقارير صحافية عدة إلى انه تم تحديده بستين مليون يورو.



وقال هالاند بعد الإعلان رسميا عن انضمامه الى بطل انجلترا «انه يوم اشعر به بالفخر لي ولعائلتي.

لطالما تابعت مباريات سيتي في صغري (كان والده ألف اينغه لاعبا في صفوفه) ثم أخيرا حيث استمتعت بأسلوب لعب الفريق».



وأضاف متحدثا عن طموحاته «أريد تسجيل الاهداف، احراز الكؤوس وتطوير نفسي كلاعب وانا واثق من قدرتي على ذلك هنا. انها عملية انتقال رائعة بالنسبة الي وأتطلع قدما للانضمام الى المعسكر التدريبي».



وسجل هالاند 86 هدفا في 89 مباراة في مختلف المسابقات منذ قدومه اليه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020.