أسامة المنصور



شهد الإثنين الماضي فتح باب طلبات المشاركة في النسخة الـ 45 من عمر رالي داكار2023 التي تستضيفها السعودية، على أن يتم إغلاق باب تقديم الطلبات مساء الإثنين 31 أكتوبر المقبل، على أن يتم إجراء عملية الفحص الفني والإداري للمشاركين أواخر نوفمبر المقبل.



وبات من المؤكد أن ينطلق رالي دكار 2023، وهو النسخة الرابعة على التوالي الذي تستضيفه الرياض مساء السبت 31 ديسمبر المقبل، على أن تختتم منافساته مساء الأحد 15 يناير 2023، كما أكد المنظم في وقت سابق أن رالي داكار في نسخة 2023 سيتميز عن سائر النسخ السابقة من خلال مسارات جديدة، كما أنه سيكون الأطول للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، وذلك منذ نسخته في 2014 وبمسافة تصل إلى 5000 كم تقريبا، إلى جانب ذلك فإن طول المراحل الخاصة سيكون من 350 الى 500 كم وهو ما يقلل مسافة مراحل الربط والإطالة في مراحل السرعة.



ويعتبر «رالي دكار» من الأحداث المهمة على المستوى العالمي وعلامة فارقة على خارطة الرياضة السعودية، فهو يسهم بصورة مباشرة في دوران عجلة السياحة، وقد سجلت المملكة نجاحات لافتة في ظل تسخير الخبرات التي اكتسبتها في تنظيم نسخ استثنائية من هذا الحدث العالمي ناهيك عن أن هذا النوع من الاستضافات يأتي تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030.



وفي السياق نفسه، تم تحديد الانطلاقة الرسمية للحدث من شواطئ البحر الأحمر ومن ثم يعبر الأراضي السعودية من الشرق إلى الغرب، وعلى أثر ذلك سيجتاز المتسابقون 14 مرحلة إضافة إلى مرحلة تمهيدية واحدة على مدار 15 يوما منها 3 مراحل في صحراء الربع الخالي إحداها ماراثونية تسبق التوجه نحو مدينة الدمام.