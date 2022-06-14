القاهرة - سامي عبدالفتاح



يخوض اليوم منتخب مصر بقيادة المدرب الوطني إيهاب جلال في سيئول مباراته الودية مع منتخب كوريا الجنوبية، في الثانية ظهرا بتوقيت الكويت، وسط أجواء ومؤشرات تعطي احتمالا قويا بأن جلال سيعلن استقالته من منصبه عقب المباراة، ردا على تصريحات رئيس الاتحاد المصري جمال علام الذي أعلن انه كلف عضوي المجلس حازم إمام ومحمد بركات بفحص بعض الملفات لمدربين أجانب، تمهيدا لاستقدام أحدهم لمنتخب الفراعنة، بعد المستوى الهزيل بتصفيات أمم أفريقيا.



من جانب أخر، فسخت إدارة النادي الأهلي المصري التعاقد مع المدير الفني الأول لكرة القدم بيتسو موسيماني بالتراضي، وذلك بعد اجتماع الطرفين بحضور رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب، واحترام رغبة المدرب الجنوب أفريقي الذي أبدى رغبته بمغادرة نادي القرن الأفريقي.



ووجهت إدارة النادي الأهلي الشكر لموسيماني، على كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية، وفي إطار احترام متبادل بين الطرفين.



وكان الأهلي قد تخطى ضيفه فريق المصري بالسلوم، أحد أندية القسم الثاني بمحافظة مطروح، بنتيجة 1/0 في مباراة دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر نسخة 2021، وجاء الفوز بصعوبة بالغة عن طريق أحمد عبد القادر في الدقيقة 64.