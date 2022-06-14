توصل ليفربول إلى اتفاق مع بنفيكا البرتغالي لضم المهاجم الأوروغوياني داروين نونييز مقابل 75 مليون يورو، بحسب ما أعلن بنفيكا. وقال بنفيكا إنه «توصل مع ليفربول إلى اتفاق لبيع كافة حقوق اللاعب داروين نونييز بمبلغ 75 مليون يورو بأجر متغير».

وأضاف أن «قيمة الصفقة قد تصل في نهاية المطاف إلى 100 مليون يورو»، متجاوزة الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون وهو نحو 75 مليون جنيه استرليني لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك. وبالتالي، ينتظر الأوروغوياني الخضوع للفحص الطبي، قبل الإعلان الرسمي عن ضمه.



هالاند: فخور بانضمامي للسيتي



إلى ذلك، أعرب المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند عن «فخره» بالدفاع عن ألوان مان سيتي المنتقل إليه من بوروسيا دورتموند.

وكان سيتي ودورتموند توصلا الى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال هالاند الى صفوف الاول في مايو الماضي على أن يصبح انتقاله رسميا اعتبارا من الاول من يوليو المقبل.

وسينتقل هالاند إلى ملعب «الاتحاد» بعدما قرر سيتي تفعيل الشرط الجزائي للمهاجم والذي تردد سابقا انه يبلغ 75 مليون يورو، فيما أشارت تقارير صحافية عدة إلى انه تم تحديده بستين مليون يورو.

وقال هالاند بعد الإعلان رسميا عن انضمامه الى بطل انجلترا «انه يوم اشعر به بالفخر لي ولعائلتي. لطالما تابعت مباريات سيتي في صغري (كان والده ألف اينغه لاعبا في صفوفه) ثم أخيرا حيث استمتعت بأسلوب لعب الفريق».