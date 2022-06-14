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الرئيس الغانم يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن صرف منحة المتقاعدين
الثلاثاء
2022/6/14
المصدر : الأنباء
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- النائب صالح ذياب يقدم طلباً بإلغاء المادة الرابعة من قانون المتقاعدين والقاضية بصرف 500 مليون دينار لسد عجز مؤسسة التأمينات على أن تقدم الحكومة تقريراً منفصلاً بالعجز الاكتواري
- عدنان عبد الصمد: ديوان المحاسبة قدّر العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات بأقل من ملياري دينار وليس 24 ملياراً
- وزير المالية: مبلغ الـ500 مليون دينار محدد بمدة انتهاء سد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية
- الوزير محمد الراجحي: قانون منحة المتقاعدين يُعتبر من العاجل من الأمور ولذلك حرصَت الحكومة على حضور الجلسة الخاصة
- رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن صرف منحة المتقاعدين بحضور الحكومة وغياب نواب المعارضة واعتذار أحمد الناصر وأسامة المناور
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