أعلن جهاز حماية المنافسة أن مجلس إدارة الجهاز بحث في اجتماعه الأخير أربعة طلبات تركز اقتصادي، حيث وافق على طلب استحواذ شركة سما التعليمية على كامل رأسمال شركة مدرسة الكويت الإنجليزية الخاصة، وطلب استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على شركة دابدوب هولدينجز ليميتد، وطلب استحواذ شركة البيان الطبية على شركة سكاي لإدارة المراكز الطبية التخصصية، وطلب شركة دراكن بيدكو ليميتد على شركة أنشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة.



وقال الجهاز في بيان له، إن القانون رقم 72 لسنة (2020) في شأن حماية المنافسة عرف عمليات التركز الاقتصادي بأنها: حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ، وكذلك في حال تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاطا اقتصاديا مستقلا عنهما على نحو دائم.



وأضاف أن عمليات الاستحواذ أو الاندماج بكل صوره (ضم، مزج، دمج) أو السيطرة، أو زيادة السيطرة المباشرة، أو غير المباشرة أو الشراكة التي تؤدي إلى زيادة نشاط تجاري تشكل جميعها تركزا اقتصاديا.



وأوضح الجهاز، أن مجلس الإدارة وافق على عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ شركة دراكن بيدكو ليميتد (المملكة المتحدة) على شركة أنشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة (المملكة المتحدة) في قطاع خدمات وكالات الشحن حيث بلغت قيمة الصفقة 105.75 ملايين دولار.



كما وافق أيضا على طلب عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ شركة البيان الطبية مقفلة على شركة سكاي لإدارة المراكز الطبية التخصصية، في القطاع الطبي وبالأخص طب الاسنان، حيث بلغت قيمة الصفقة 3.9 ملايين دينار.



وأشار إلى أن الجهاز وافق أيضا على طلب عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار على حصة 70% من شركة دابدوب هولدينجز ليميتد في قطاع بيع الالعاب والهدايا عن طريق التطبيقات الالكترونية بقيمة 18.9 مليون دينار.



كما وافق على استحواذ شركة سما التعليمية مقفلة على كامل رأسمال شركة مدرسة الكويت الإنجليزية الخاصة موافقة مشروطة بقيمة 12 مليون دينار مع إلزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.