في إطار سعيها لتقديم كل ما هو متميز ومتنوع لعملائها من المنتجات والخدمات العقارية، بدأت شركة وفرة العقارية تسويق مشروعها المتميز «وفرة سيف» الذي يعد أيقونة معمارية فريدة من نوعها في الكويت وبإطلالة استثنائية مقابلة للبحر في منطقة المهبولة.



وبهذه المناسبة، أوضح مدير إدارة العقار والممتلكات في الشركة ناصر الروضان أن إدارة العقار قد بدأت استقبال طلبات التأجير للمشروع، لافتا إلى أن الشركة تستهدف تقديم حزمة مزايا متميزة ومتنوعة للراغبين في الحصول على التميز والإطلالة الساحرة على البحر.



وأضاف أن ما يميز «وفرة سيف» هو مشاهدة موقعة من جميع الجهات الرئيسية التي يتم الوصول إليها كونه يقع في منطقة متقاطعة مع أهم الطرق الرئيسية المقابلة للبحر في منطقة المهبولة.



ولفت إلى أن تلك المزايا قلما تتوافر في مناطق مماثلة على مستوى الكويت وهي ما تمنح المشروع مزايا فريدة من حيث الموقع، بالإضافة إلى تنوع الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها.