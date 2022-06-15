يواصل بنك وربة دعمه، ومساهماته الفاعلة لحملة «لنكن على دراية»، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء، وتوعيتهم، فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، وذلك ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم، وكيفية المحافظة على حساباتهم ومدخراتهم.



وحول هذه الحملة، قال أيمن المطيري مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة: نحرص في بنك وربة على نشر الثقافة المالية، وثقافة الادخار والاستثمار، إضافة إلى توعية العملاء والشركاء بخدمات ومنتجات البنوك الإسلامية، وكيفية الاستفادة منها، وذلك عبر نشر المواد التثقيفية والنشرات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي، وجميع القنوات الإلكترونية للبنك، بهدف تسليط الضوء على حقوق العملاء وتوعيتهم بشأن حقوقهم والتزاماتهم عند التعامل مع البنوك.



وتابع: يحرص بنك وربة على القيام بمثل هذه الحملات والبرامج التوعوية المصرفية، حيث يقدم هذه المبادرات بشكل منتظم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال الرسائل الرقمية عبر تطبيق وربة أونلاين، مؤكدا على التزام بنك وربة بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والمستوى الاقتصادي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام.