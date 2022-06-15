أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لتولى عبدالله المجحم منصب رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة في بنك بوبيان مشكلا بذلك إضافة كبيرة للبنك الذي يعمل على استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.



وكــــان المجحم قــــد انضم لبنك بوبيان العام الماضي محملا بخبرات عديدة تتجاوز 20 عاما من خلال عمله في العديد من المؤسسات المرموقة في الكويت، أبرزها بيت التمويل الكويتي والذي تدرج فيه في المناصب وصولا إلى منصب مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة كما اكتسب خبرات كبيرة من عمله في أحد أكبر المكاتب الاستشارية والمحاسبية في الكويت وكذلك في الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى شغله لعضوية مجلس الإدارة في كل من بنك لندن والشرق الأوسط وشركة الإنماء العقارية.



ويدعم هذا التاريخ المهني سجل أكاديمي مميز حيث حصل المجحم على بكالوريوس المحاسبة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة الكويت بتقدير امتياز.

هذا بالإضافة إلى حضوره للعديد من الدورات والبرامج التدريبية التنفيذية داخل وخارج الكويت، وإجازته كمراقب حسابات معتمد في الكويت.

ويعد انضمام المجحم عنصرا مهما في عمليات التطوير المستمر للبنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة والشخصيــــة والتي يحرص البنك على الاستمرار في تطويرها سعيا للاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء.