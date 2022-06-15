حنان عبد المعبود



تشارك الكويت، ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية، في الاجتماع السادس للجنة الوزارية الخليجية لسلامة الأغدية بمقر الأمانة العامة في الرياض، وذلك على المستوى الوزاري يوم الخميس 23 يونيو الجاري.



وأعلنت الهيئة العامة للغذاء، أن الاجتماع سيسبقه اجتماع تحضيري على مستوى الوكلاء يوم الأحد المقبل، وسيضم وفد الكويت في الاجتماعين رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف د.ريم الفليج، ومدير إدارة العلاقات الخارجية والمنظمات عبير الرماح، حيث ستترأس الفليج الاجتماع التحضيري والوزاري نيابة عن وزير الصحة د.خالد السعيد.



وأوضحت الهيئة في بيان لها أن جدول الأعمال سيشهد مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بتحديث الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وتحديث قانون «نظام» الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ودليل إصدار شهادات المنتجات الغذائية المتداولة بين دول المجلس إضافة إلى تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الأربعين حول القيود غير الجمركية واحتفال دول مجلس التعاون باليوم العالمي لسلامة الغذاء.