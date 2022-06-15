أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمار عمار في أفغانستان، أن أفغانستان تصدرت جميع أخبار الإعلام وتغطية على مدار 24 ساعة منذ 10 أشهر، لكن حاليا توقف الاهتمام الإعلامي بأفغانستان بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



وأشار إلى انه حدث توقف في التمويل من جميع المؤسسات المالية الدولية، وكافة البلدان أوقفت المشاريع في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وحدث توقف فوري لمشروعات الإمدادات والتشغيل بما زاد المشكلة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والصحي، موضحا أن 55% من السكان بحاجة للمساعدات الإنسانية.