الكويت من أولى الدول دعماً للجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ مهامها في مناطق النزاعات

عودة: الإنسانية والصحافة تسيران جنباً إلى جنب فالصحافة هي المسودة الأولى للتاريخ

الزيد: الصحافي الميداني كي يحمي نفسه لابد أن يكون على دراية بالقانون الدولي الإنساني

الطرابلسي: الدورة التدريبية تستهدف توطيد التعاون مع وسائل الإعلام لشراكة أكبر

آلاء خليفة



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد أهمية التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعتبر من أقدم المنظمات الدولية، حيث يصل عمرها إلى 160 عاما، كونها بدأت مهامها قبل إنشاء عصبة الأمم المتحدة في عام 1863.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الراشد لدى افتتاحه الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية الصحافيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (البعثة الإقليمية للجنة بدول مجلس التعاون الخليجي)، والتي حملت عنوان «القانون الدولي الإنساني للإعلاميين»، وذلك صباح أمس الثلاثاء في فندق كراون بلازا، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ورئيس بعثة الصليب الأحمر عمر عودة، الذي سيغادر البلاد نهاية الأسبوع بعد انتهاء مهمة عمله، وتسليمه رئيس اللجنة الجديد مامادو سو وأعضاء إدارة الجمعية، كما حضر الورشة ممثلون عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي والديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعية المحامين، بالإضافة إلى المشاركين في الدورة من وسائل الإعلام المختلفة.



وأشاد الراشد بعلاقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الكويت، خصوصا في عام 1991، عندما تحرّرت الكويت من الاحتلال العراقي، حيث ظهرت الحاجة إلى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ملفات عدة، على رأسها ملف الأسرى والمفقودين وإعادة عدد كبير من الأسرى من العراق بعد أن احتجزتهم قوات الاحتلال، ثم بدأت وما زالت المفاوضات الخاصة بإعادة رفات الأسرى والمفقودين ومشاركة اللجنة في اجتماعات اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها بالتعاون مع الأطراف المعنية بإغلاق هذا الملف.



وذكر أن الكويت تعتبر من أولى الدول دعماً ومساعدة للجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ مهامها في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث، وهذا باعتراف كبار المسؤولين في اللجنة وحسب إحصائياتها السنوية.



ودعا الراشد جميع المشاركين في الدورة إلى الاستفادة منها، من خلال النقاشات التي تتعلق بـ«القانون الدولي الإنساني للإعلامي»، لافتا إلى أنها دورة تثقيفية لكل إعلامي يهتم بالشأن الدولي الإنساني ومعرفة آلية عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلاقتها بالقانون الدولي الإنساني، ونحن حريصون على ذلك، موضحا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الحارس الحقيقي للقانون الدولي الإنساني وتدفع وتسهم للدخول ضمن التشريعات القانونية للدول.



المسودة الأولى



بدوره، تحدث رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي عمر عودة، عن تلاقي العاملين في المجالين الإنساني والصحافي، موضحا أن الإنسانية والصحافة تسيران جنبا إلى جنب، فالصحافة هي المسودة الأولى للتاريخ، حيث إنها تخط السجل الأول لكل حدث، وتنقل المخاطر والعواقب المترتبة على النزاعات المسلحة في الوقت الفعلي لوقوعها في معظم الأحيان، وهي قد تعني أيضا التعرض للمخاطر العظمى وتقديم التضحيات، كما رأينا في المثال الأخير الذي جسدته الصحافية شيرين أبو عاقلة في فلسطين.



وتحدث عودة عن أهمية «المناظرات العامة» حول العمل الإنساني، موضحا أن بيئة المعلومات الحالية آخذة في التعقيد، فلطالما كانت المعلومات نفسها والقصة التي تروى عن نزاع معين جزءاً مهماً من طريقة خوض الحروب نفسها وفي عالم اليوم شديد الترابط مع المعلومات المتاحة من عدد لا يحصى من المصادر التي تبث المعلومات في الوقت الفعلي لورودها، تعد المناظرات العامة التي تتناول الحروب ودور الصحافيين كأدوات محركة لهذا النقاش أمراً بالغ الأهمية.



دراية بالقانون



من جانبه، تحدث مدير قسم الإعلام بـ«الهلال الأحمر» خالد الزيد عن حقوق الصحافي وواجباته في الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، وقال إن الصحافي الميداني هو ناقل للحقيقة ومعلق عليها ومجالاته هي صحافة منطوقة ومكتوبة وأفلام وإعلام رقمي، لافتا إلى أن جمعية الهلال الأحمر اتخذت قرارات لتنتقل نقلة نوعية في عملها الإعلامي إلى الإعلام الرقمي والإلكتروني، مشيرا إلى أن الجمعية لديها شبكة معلومات في «السوشيال ميديا» واجتماعات شهرية مع الجمعيات الخليجية المماثلة لمزيد من التعاون والتواصل.



وأفاد الزيد بأن الصحافي كي يحمي نفسه لابد أن يكون على دراية ومعرفة بالقانون الدولي الإنساني.



من جانبها، أشادت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيمان طرابلسي بالشراكة المتميزة مع جمعية الصحافيين الكويتية من خلال تقديم تلك الدورة التدريبية، موضحة أن هذا النوع من الدورات التدريبية تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الصحافيين في الدول العربية ليس فقط للتعريف بأنشطة اللجنة وإنما كذلك لتوطيد أواصر التعاون مع وسائل الإعلام من أجل شراكة أكبر.