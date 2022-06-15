دارين العلي



واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التيار الكهربائي حملاته على المخالفات في مختلف المناطق الشمالية، حيث تم ضبط عدد من حالات ايصال المياه قبل العداد وتلاعب بالمصهرات في منطقة الشويخ الصناعية. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ«الأنباء»، إنه تم رصد عدد من الحالات المخالفة خلال الحملة، لافتا إلى أن حصيلة الشهر الجاري من المخالفات بلغت 25 مخالفة وإثبات حالة في المنطقة. وأكد الشمري أن حملات الفريق متواصلة وعلى مختلف القطاعات، ولن يتم استثناء أي جهة أو أي شخص، ولن يتم التهاون مع أي من المخالفات أيا كانت.