أوضح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام في سورية، أن هناك أزمات منسية منها الأزمة السورية المستمرة على مدار 11 عاما والتي أنتجت واقعا إنسانيا مريرا، موضحا أن 14 مليون سوري اليوم بحاجة إلى مساعدات إنسانية و12 مليونا يعانون بشأن الأمن الغذائي، فضلا عن ملايين النازحين الآخرين الذين يعيشون تحت خط الفقر.



وأشار حزام إلى تواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية والتخفيف من معاناة الشعب السوري في مجال الإغاثة والصحة والغذاء والماء وتقديم اللجنة مساعدات الى ملايين السوريين، موضحا أن الدمار في سورية لا يوصف، خاصة في المنشآت الحيوية والخدمية، مؤكدا ضرورة أن يقوم الإعلام العربي بدوره في تحشيد الدعم وتحفيز الشعوب على تقديم المساعدات الإنسانية.