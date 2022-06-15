هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشدة اللجنة النيابية التي تحقق في الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول مطلع العام الماضي، واصفا أعمالها بـ«المهزلة القضائية».

جاء ذلك في بيان من 12 صفحة كرر فيه ترامب مزاعمه الواهية بأن خسارته انتخابات 2020 كانت نتيجة عمليات تزوير.

وكتب ترامب في بيانه، أن «هذه المهزلة محاولة وقحة لصرف انتباه الجمهور عن الحقيقة، وهي أن الأميركيين جاءوا بأعداد غفيرة إلى واشنطن في 6 يناير 2021 لمحاسبة ممثليهم عن المؤشرات الواضحة على حصول نشاط إجرامي خلال الانتخابات»، في اتهام لا ينفك الملياردير الجمهوري يكرره على الرغم من الأدلة الدامغة التي تثبت عكس ذلك.

وتتألف «لجنة 6 يناير» التي تتولى التحقيق في الهجوم على مقر الكونغرس، من سبعة نواب من الأكثرية الديموقراطية ونائبين من الأقلية الجمهورية.

وتجاهل ترامب تحذيرات متكررة من كبار مساعديه بشأن الادعاء أن انتخابات 2020 سرقت منه، وفق ما جاء في شهادة كشفت عنها لجنة التحقيق التابعة للكونغرس التي تتولى التحقيق في هجوم الكابيتول.

وكشف مساعدو ترامب الأقرب ووزير العدل في عهده بيل بار ومسؤولون بالبيت الأبيض في شهادة مسجلة عرضت خلال الجلسة العلنية الثانية للجنة التحقيق البرلمانية كيف حذروا الرئيس السابق مرارا من أن روايته بشأن تزوير الانتخابات كانت باطلة.

وأفاد بار بقوله «قلت له إنه جنون». بدورها، قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني إن ترامب أنصت بدلا من ذلك إلى نصائح رودي جولياني «الثمل على ما يبدو.. يدعي أنه فاز ويصر على وجوب وقف عد الأصوات للزعم بشكل كاذب أن كل شيء كان مزورا»، في إشارة إلى رئيس بلدية نيويورك السابق الذي يعد من أشد المقربين للرئيس السابق.