أوقفت السلطات في ألمانيا وسويسرا بعملية مشتركة أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش»، على ما أوردت النيابة في البلدين.



ففي سويسرا تم اعتقال ثلاثة أشخاص في زيورخ وسانت غالن ولوسيرن، وفق ما ذكرت النيابة السويسرية في بيان، مشيرة إلى انها نفذت سبع عمليات دهم.



ويشتبه في أن الأشخاص الذين تم توقيفهم، ولم تكشف تفاصيل عنهم، «شاركوا أو دعموا التنظيم الإرهابي المحظور»، بحسب السلطات السويسرية.



وبالتزامن، أوقف رجل في رومربيرغ غرب ألمانيا، وفقا لمكتب المدعي الفيدرالي الألماني.



وأوضح المكتب في بيان، أن الموقوف يدعى «عليم.ن» حيث «يشتبه في أنه حضر للقيام بعمل عنيف وخطير يهدد أمن الدولة وبالانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج».



ويشتبه كذلك في أنه ذهب لفترة وجيزة إلى سورية في سبتمبر 2020 قبل أن ينضم من ألمانيا إلى تنظيم داعش في 2021، والقيام بأنشطة دعائية واسعة النطاق لحساب التنظيم.



وأوضحت النيابة أن « مهمته تمثلت بشكل أساسي في ترجمة النصوص الرسمية أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية للتنظيم من العربية إلى الألمانية وتوزيعها على قنوات مختلفة لتطبيق تلغرام في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية».



كما أن المشتبه فيه «خضع على الأرجح لمقابلة عبر الهاتف مع مسؤولي تنظيم داعش أواخر خريف 2021» من أجل «التحقق من مصداقيته» قبل أن يلتحق «بمناطق ينشط فيها التنظيم».



وأضاف مكتب الادعاء «أن هذه المحاولة فشلت من جديد في يناير 2022»، مشيرا إلى أن «عليم» سيعرض على قاضي التحقيق في المحكمة الفيدرالية، الذي سيبلغه بأمر التوقيف ويقرر حبسه احترازيا.