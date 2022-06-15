أكدت وزارة الخارجية التركية أمس، أن تركيا «بلد آمن»، في رد غير مباشر على السلطات الإسرائيلية التي دعت رعاياها إلى مغادرة البلاد على خلفية تهديدات إيرانية باستهداف إسرائيليين في تركيا.



وقالت الوزارة في بيان: «أصدرت بعض الدول تحذيرات لمواطنيها في تركيا (...) تركيا بلد آمن وتواصل محاربة الإرهاب داخل وخارج حدودها». واعتبرت أنقرة أن الدعوات إلى مغادرة تركيا تتعلق بـ «التطورات الدولية».



وأضافت الوزارة أن «الجهات المعنية تتخذ كافة التدابير الأمنية اللازمة في إطار آليات التعاون لمكافحة الإرهاب».



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد دعا المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في تركيا الى العودة «في أقرب وقت ممكن» على خلفية التهديدات الإيرانية.



وقال لبيد في البيان: «أود أن أشكر الحكومة التركية على جهودها لحماية أرواح المواطنين الإسرائيليين»، دون أن يقدم تفاصيل.