قال أحد كبار مساعدي أليكسي نافالني المعارض الشرس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه نقل من زنزانته في السجن إلى مكان مجهول.



وكتب ليونيد فولكوف، كبير موظفي نافالني، في بيان على تطبيق تلغرام أمس «لا نعرف أين يوجد أليكسي الآن أو إلى أي سجن تم نقله».



وحكم على نافالني، أكبر زعيم معارض في روسيا خلال العقد الماضي، بالسجن عامين ونصف العام لانتهاك الإفراج المشروط عنه في فبراير 2021 بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من تسمم بغاز أعصاب اتهم الكرملين بالوقوف وراءه.



وفي 24 مارس حكم على نافالني بالسجن تسع سنوات أخرى بتهمة الاحتيال وازدراء المحكمة. ويقول زعيم المعارضة إن التهم الموجهة إليه ملفقة وتهدف إلى إحباط طموحاته السياسية.



وأمر القاضي بنقل نافالني، الذي هاجم الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، ووصفها بأنها «غبية»، إلى سجن شديد الحراسة حيث سيتم وضع قيود على حقوقه في الزيارات والمراسلات.



وكان نافالني يقضي عقوبته في السابق بالمستعمرة الإصلاحية رقم 2، وهو سجن في بوكروف يقع على بعد 119 كيلومترا شرقي موسكو.



تم تفكيك شبكة نافالني السياسية إلى حد كبير منذ سجنه، بعد أن تم حظرها بإعلانها منظمة «متطرفة». وتم الزج بكبار المساعدين والمنظمين في السجن أو نفيهم.