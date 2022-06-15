أعلن نادي الألعاب الشتوية حصوله على عضوية الاتحاد الدولي للفيغر، الاستعراض الفني على الجليد (ISU) بعد استيفائه جميع المتطلبات الرياضية والفنية والإدارية وفي مقدمتها إقامة مسابقات محلية والمشاركة في عدد من البطولات القارية والدولية.



وقال رئيس النادي فهيد العجمي في تصريح إن النادي تلقى موافقة الانضمام من الاتحاد الدولي الذي يتخذ من مدينة لوزان مقرا له بعد اعتماد الجمعية العمومية (الكونغرس) للاتحاد الذي عقد اجتماعه في تايلند في الفترة من 11 إلى 12 الجاري.



وأضاف العجمي أن موافقة الاتحاد الدولي للفيغر ستعمل على تطوير هذه اللعبة الخاصة بالفتيات في البلاد في ظل فرص الاحتكاك واكتسابهن الخبرة عبر المشاركات الدولية التي ستكون بصفة أكثر بعد هذا الانضمام، علاوة على أن النادي عضو في الاتحاد الآسيوي للعبة ويواظب على المشاركة في البطولات الآسيوية.