بدأ منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة تحت 20 سنة تدريباته أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله استعدادا للمشاركة في بطولتي غرب آسيا لمنتخبات الشباب في السعودية خلال الفترة من 22 الى31 يوليو المقبل، والبطولة الآسيوية للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها البحرين من 22 الى 29 أغسطس المقبل.



وأشرف على الحصة التدريبية الأولى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة ومساعده المصري أسامة مدكور ود.معتز عز الدين اخصائي العلاج الطبيعي ومدير المنتخب طلال جاسم.



وكان الاتحاد بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والجهاز الفني للمنتخب قد اختار قائمة أولية للمنتخب تضم 20 لاعبا هم: عبدالمحسن الهاشم، إبراهيم ضياء، يعقوب السلمان «كاظمة» على دشتي، على الصليلي «العربي»، سعد العنزي، عبدالرحمن كامل، حمد الظفيري، طلال المنصوري، عبدالعزيز العنزي، عمر الرشيدي، حسن العامر، نواف الصانع «الكويت»، فارس السراج، مشاري شموه، على سمير «القادسية» حسين خليفة، عبدالرحمن داود، محمد جاسم «اليرموك» وشعيب الخياط «التضامن».