أنهى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية السابق ضاري برجس بامتياز دبلوم الإدارة المتقدم للمؤسسات الرياضية المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية الذي أقامته الأكاديمية الأولمبية القطرية إلى جانب 27 متقدما من مختلف الدول العربية في الدوحة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد، اذ تعد اللجنة الأولمبية القطرية، ممثلة في الأكاديمية الأولمبية القطرية، أول لجنة أولمبية خليجية وعربية تطبق هذا البرنامج منذ عام 2008.

وفي هذا الصدد، قال برجس إن برنامج دبلوم الإدارة المتقدم ساهم بإثراء الدارسين بأحدث العلوم المتخصصة في علم الإدارة الرياضية، وبزيادة معرفية ثمينة، مضيفا: «تمكنا من التعرف بمزيد الدقة الأكاديمية، وعلى يد متخصصين من أهل الخبرة والكفاءة العالمية من التعرف على الإدارة الرياضية بمختلف تخصصاتها وتفرعاتها، سواء تلك التي تشمل وضع الاستراتيجيات، أو الإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، أو التسويق الرياضي.