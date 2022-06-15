يحيى حميدان



قدم رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين مكافأة مالية قدرها 2000 دينار لكل لاعب في منتخبنا الوطني لكرة الصالات عقب التتويج بلقب بطولة غرب آسيا الرابعة للمرة الأولى بتاريخ هذه المسابقة.



وقال الشاهين، في حديث خاص مع «الأنباء» عقب تتويج «الأزرق» باللقب إثر الفوز على السعودية 5-3 في المباراة النهائية أول من أمس في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر، إن رجال «أزرق الصالات» دائما على الوعد وتمكنوا من الحصول على اللقب الثاني خلال أقل من شهر عقب الحصول على ذهبية دورة الألعاب الخليجية التي احتضنتها الكويت أيضا الشهر الماضي.

وأضاف أن اللاعبين أدوا ما عليهم ولعبوا بروح قتالية عالية واستمرارهم على القمة ليس من فراغ، بل يؤكد أنهم يمتلكون المزيد لإسعاد الجماهير الكويتية.

وأشار الشاهين الى أن منتخبنا الوطني حاليا ينتظر المشاركة في كأس العرب بمدينة الدمام في السعودية من 20 حتى 28 الجاري، ثم سيبدأ التحضير خلال الصيف لبطولة كأس آسيا المقررة بالكويت من 25 سبتمبر حتى 20 أكتوبر المقبل، متمنيا التوفيق كذلك لـ «الأزرق» في البطولتين، كما تمنى أن يحالف الاتحاد النجاح في تنظيم هذه البطولة الكبيرة والتي تشهد مشاركة 16 منتخبا.



من جهته، قال مدرب «الأزرق»، ريكاردو سوبرال «كاكاو»، لـ «الأنباء»، إن المباراة النهائية أمام السعودية كانت صعبة للغاية بسبب تميز المنافس، والذي صنع لنا مشاكل واضحة خاصة في الشوط الأول.



وأردف «كاكاو» قائلا: «اللاعبون طبقوا ما أردته منهم وأثبتوا كفاءتهم وقوتهم في الشوط الثاني وتمكنوا من حسم المباراة واللقب الذي يعد الأول في تاريخ الكويت بلعبة كرة الصالات في بطولة من هذا الحجم، والتي شهدت مشاركة منتخبات قوية مثل لبنان والعراق والسعودية».

وشكر كاكاو الجماهير «على دعمهم الكبير لنا، ليس فقط من حضر الى الصالة، بل من كان في الخارج وفي المنازل كذلك، والآن أمامنا كأس العرب التي سأمنح خلالها الفرصة لبعض الوجوه الجديدة لخلق صف ثان للمنتخب الأول».