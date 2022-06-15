هادي العنزي



خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين (تحت 16 سنة) من نظيره الفلبيني 82-45، في المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الغرافة القطري، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا لكرة السلة للناشئين، والتي تستمر حتى 19 الجاري.



وتعد الخسارة هي الثانية للأزرق الصغير في البطولة، حيث تفوق عليه المنتخب الياباني في أولى مبارياته 98-33 نقطة.



وتحسن أداء الأزرق عن المباراة السابقة، وقدم مستوى أفضل دفاعيا وهجوميا، لكن الغلبة دانت للفريق الأفضل، وتألق الناشئ عادل السعيد بعدما سجل 12 نقطة، واستحوذ على 9 كرات مرتدة «ريباوند»، وتمريرتين حاسمتين، فيما تألق جاريد باهي من المنتخب الفلبيني بعد تسجيله 12 نقطة، و8 كرات مرتدة، و3 وتمريرات حاسمة.