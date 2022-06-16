كرم المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية أ.د.يعقوب الرفاعي، خريجي برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي - المجموعة التاسعة - الذي عقد خلال الفترة من 6 سبتمبر 2020 وحتى 22 نوفمبر 2021، وهو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية، بهدف تعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تنمية وتطوير قدرات الكويتيين حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي.



وفي كلمة ألقاها الرفاعي مهنئا المشاركين بتخرجهم وبحضور المسؤولين عن تنفيذ البرنامج من معهد الدراسات المصرفية، حث المشاركين على الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها أثناء تدريبهم في هذا البرنامج المتميز، وبذل أقصى الجهد لتحقيق الفائدة المرجوة من تدريبهم في مجال عملهم، حيث يعتبر البرنامج أحد أفضل الخيارات لحديثي التخرج الراغبين في العمل في القطاع المصرفي والمالي، لما يشتمل عليه من تنوع في المواد التدريبية والمتخصصة في المجال المصرفي والمالي، حيث يحصل منتسبو البرنامج على مستوى عال من المهارة والمعرفة في هذا المجال.