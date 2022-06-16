كبشة: ارتفاع أسعار تذاكر الطيران يرتبط بمتغيرات لا يمكن للشركات التحكم فيها

بدر: أسعار تذاكر «round trip» على وجهة نشطة ارتفعت من 110 إلى 300 دينار

علي ابراهيم



يشهد موسم السفر الصيفي ارتفاعا ملحوظا في أسعار التذاكر والفنادق على بعض الوجهات بنسب وصلت إلى مستوى 200%.



وأكد مختصون في قطاع السياحة والسفر أن الزيادات في الأسعار تعد مبررة خلال موسم سفر استثنائي زاد فيه الطلب بعد رفع قيود كورونا، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط وما تبعه من زيادة أسعار الوقود، إلا أن الزيادة في تكلفة العطلة تزداد لمن حجزوا في أوقات متأخرة، خصوصا أن من حجزوا مبكرا تمتعوا بأسعار تنافسية سواء لجهة تذاكر الطيران أو الفنادق.



في البداية، يقول الخبير السياحي، كمال كبشة، إن موسم السفر خلال الصيف الحالي، شهد زيادات في أسعار تذاكر الطيران وصلت نسبتها إلى نحو 200% مقارنة بالحجوزات التي تمت قبل شهرين أو أكثر وذلك لعدة أسباب كالتالي:



1- ارتفاع أسعار الوقود: إذ إن ارتفاع أسعار النفط عالميا واستقرارها في مستوى الـ 120 دولارا للبرميل دفع أسعار الوقود للزيادة بصورة طبيعية، وهو ما يشكل نوعا من التكلفة التشغيلية الإضافية على كل رحلة طيران.



2- تغيرات العرض والطلب: إذ إن موسم السفر الحالي يشهد طلبا متزايدا وغير مسبوق على السفر، والذي لا يمكن مواجهته بعرض عدد مقاعد أعلى نظرا لتباين قدرات الشركات التشغيلية وهو ما ساهم في رفع الأسعار.



3- زيادة عدد الركاب: إذ إن عدد الركاب خلال الموسم الحالي سجل زيادة قياسية في الأعداد قد تصل إلى مستوى 250% وهو ما يبرر زيادة الطلب على السفر.



4- فتح وجهات جديدة: إذ إن إعلان شركات الطيران الوطنية عن إطلاق وجهات جديدة وبصورة متتالية رفع عدد الوجهات التي يمكن أن تصل إليها من الكويت مباشرة وفتح آفاقا جديدة للمواطنين لاستكشاف أماكن جديدة وهو ما رفع الطلب على السفر مجددا.



5- تغير الأجواء: إذ إن الكثير من المواطنين والمقيمين يفضلون قضاء إجازاتهم خارج الكويت صيفا مع ارتفاع درجات الحرارة فيقصدون بلدانا أخرى تكون درجات حرارتها أدنى من الكويت لقضاء العطلة، وهو ما يزيد الطلب على السفر.



6- الإجازات السنوية: إذ إن غالبية المقيمين في الكويت وبالأخص العائلات منهم يفضلون السفر وقضاء إجازاتهم السنوية في فصل الصيف بعد انتهاء دراسة أبنائهم، وهو ما يزيد الطلب على السفر.



ولفت كبشة إلى أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من قبل الشركات هو أمر متوقع ومبرر لارتباطه المباشر بمتغيرات لا يمكن للشركات التحكم بها، ناهيك عن أن موسم السفر الصيفي يعد أكثر الفترات التشغيلية لشركات الطيران كافة على مستوى العالم، وعلى النقيض تماما يرى الكثير من المسافرين أنه أمر غير مبرر ولكن بالنظر إلى تعدد العوامل الاقتصادية في هذا الجانب تتضح الصورة الكاملة.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة سفريات كومو، محمد بدر، إن أسعار التذاكر زادت بنسبة تصل إلى 200% على بعض الوجهات ذات الطلب العالي على السفر، مبينا أن من خطط لرحلة الصيف قبل 3 أشهر كانت تذاكر سفر «round trip» «كويت اسطنبول كويت» تبدأ من 110 دنانير، ولكن أسعارها وصلت حاليا إلى مستوى 300 دينار.



وأشار بدر إلى أن المسافر كلما تأخر في الحجز ارتفعت التكلفة عليه، خصوصا أن شركات الطيران تطرح التذاكر بنظام شرائح (sub classes) فتجد أن أول شريحة تضم عدد مقاعد معينة بأدنى سعر على الرحلة، فيما تزيد الشريحة الثانية في السعر حتى اكتمال حجوزات مقاعد الطائرة عند أعلى سعر، ولذلك ننصح دائما بالتخطيط للسفر والحجز مبكرا.



وأشار البدر إلى أن المشكلة الحالية التي تواجه المسافرين هي ارتفاع أسعار حجوزات الفنادق بشكل كبير، إذ إن تكلفة قضاء ليلة واحدة في تركيا وأوروبا شهدت ارتفاعات في الأسعار تبدأ من 100 إلى 250% عن الليلة الواحدة وهو ما شكل تكلفة إضافية على المسافرين وسط طلب عال ومستمر على السفر.



وذكر بدر أن تأشيرة «شينغن» والوقت الذي تستغرقه حاليا دفعت العديد من المواطنين إلى تغيير وجهة سفرهم ليبتعد عدد ملحوظ منهم عن الوجهات الأوروبية خلال الصيف الحالي ويعيدون ضبط بوصلتهم تجاه دول شرق آسيا والتي تعد خيارا مناسبا وأقل تكلفة نسبيا في الوقت الراهن.



المطيري لـ «الأنباء»: هذه 6 نصائح للسفر بتكلفة أقل

محمد المطيري

أشار رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر، محمد المطيري إلى أن زيادات أسعار تذاكر الطيران على بعض الوجهات المعروفة ترجع للطلب الكثيف، ناهيك عن أن زيادات أسعار الفنادق في تلك الدول ليس أمرا يدعوللقلق أمام من خططوا للسفر في وقت متأخر، إذ يمكن دائما من خلال المكاتب المنتشرة في الكويت تحديد خيارات ملائمة لكل المسافرين، وذلك عن طريق ما يلي:



1- موعد السفر: إذ يمكن تحديد موعد السفر والعودة في أوقات متباينة خلال العطلة، فليس شرطا أن يكون السفر في وقت الذروة والعودة في ذات الوقت.



2- السفر ترانزيت: إذا كانت الرحلات المباشرة ذات تكلفة مرتفعة وقت السفر، يمكن اللجوء إلى خيارات السفر ترانزيت والتي قد تحقق وفرا في تكلفة تذاكر سفر الرحلة بصورة ملحوظة.



3- خيارات الفنادق: إذ يمكن للمسافر إلى الوجهات التي شهدت ارتفاعا في أسعار الفنادق التي اعتاد الاقامة فيها أن يبحث عن خيارات أخرى أقل كلفة، ناهيك عن إمكانية خوضه تجارب جديدة قد يجد فيها متعة أكبر خلال السفر وبتكلفة بسيطة نسبيا.



4- تغيير الوجهات: إذ إن الكثير من المسافرين اعتادوا وجهات بعينها وباتت روتينا سنويا بالنسبة لهم، حيث يمكنهم الدخول في تجربة أكثر متعة وتشويقا بالسفر إلى أماكن جديدة تكون أقل كلفة عليهم من الوجهات الروتينية، وتعتبر خبرة جديدة يكتسبونها، وقد تصبح الوجهات الجديدة هي المفضلة لهم فيما بعد.



5- خططوا مبكرا: إذ يجب على المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر وضع خطط إجازتهم مبكرا بحد أدنى 3 أشهر قبل السفر، وذلك عبر تحديد الوجهة وعددهم، ومدة الاقامة، وميزانيتهم لتلك العطلة.



6- الحجز مبكرا: إذ يجب بعد التخطيط للرحلة القيام بالحجوزات في وقت مبكر، وذلك للاستفادة من الأسعار التنافسية التي تطرح في بداية فتح حجوزات الموسم ما سيخفض التكلفة عليهم.