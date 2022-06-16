«الوطني» في الصدارة بـ 7.4 مليـارات دينار.. يليه «بيتـك» بـ 6.9 مليارات

توقعات بارتفاع القيمة بدعم أسعار النفط واستقبال مزيد من الإدراجات العائلية

شريف حمدي



في ظل تراجع أداء البورصة الكويتية خلال الفترة الأخيرة، خسرت القيمة السوقية نحو 6 مليارات دينار منذ استئناف التعاملات عقب عطلة عيد الفطر، وهي الفترة التي شهدت بدء موجة تصحيحية شملت العديد من الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة على حد سواء، وتلا موجة التصحيح الواسعة تذبذب لافت في الاداء مع جنوح للانخفاض في اغلب الجلسات تأثرا بالخسائر الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية وسط تنامي مخاوف ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة منذ عقود مضت.



ومع اقتراب انتهاء النصف الأول من العام الحالي، بلغت القيمة السوقية لبورصة الكويت 43.9 مليار دينار بنهاية جلسة امس، لتحتفظ البورصة بـ2.5 مليار دينار مكاسب من التي تحققت منذ بداية العام الذي بدأ بقيمة سوقية 41.4 مليار دينار، علما بأن القيمة السوقية لسوق الكويت المالي لامست 50 مليار دينار قبل موجة التصحيح.



وتبين من خلال رصد لـ «الأنباء» أن 10 شركات مدرجة حظيت بـ65% من القيمة السوقية، بإجمالي 28.7 مليار دينار، كما أظهر الرصد ما يلي:



٭ حل «الوطني» بصدارة الشركات الأعلى قيمة سوقية بإجمالي 7.4 مليارات دينار تشكل 16.8% من إجمالي القيمة.



٭ ثانيا، جاء «بيتك» بقيمة 6.9 مليارات دينار تشكل 15.7% من الإجمالي.



٭ في المرتبة الثالثة، حل بنك بوبيان بقيمة سوقية 2.9 مليار دينار تشكل 6.6% من الإجمالي.



٭ بالمرتبة الرابعة جاء اهلي متحد البحرين بقيمة سوقية 2.8 مليار دينار تمثل 6.3% من اجمالي القيمة.



٭ خامسا، جاءت مجموعة «زين» بإجمالي قيمة سوقية 2.6 مليار دينار تمثل 5.9% من القيمة.



٭ بالمرتبة السادسة، حلت شركة «اجيليتي» بقيمة 2.4 مليار دينار بنسبة 5.4%.



٭ سابعا، حل بنك الخليج بقيمة سوقية 1.01 مليار دينار بنسبة 2.3%.



٭ ثم جاء البنك التجاري في المرتبة الثامنة بقيمة 966 مليون دينار بنسبة 2.2%.



٭ تاسعا، جاءت شركة المباني بـ900 مليون دينار تشكل 2% من إجمالي القيمة السوقية.



٭ في الترتيب العاشر بين الأعلى استحواذا على القيمة السوقية بالبورصة جاء بنك برقان بقيمة 842 مليون دينار تشكل 1.9% من الإجمالي.



٭ تقدر قيمة اسهم السوق الأول بنهاية تعاملات امس 34.4 مليار دينار من إجمالي القيمة البالغة 43.9 مليارا بنسبة 78.3%، ما يعني ان القيمة السوقية لباقي شركات السوق تقدر بـ9.5 مليارات دينار بنسبة 21.7%.



ومن المتوقع ان تعود القيمة السوقية لتحقيق المكاسب اللافتة مع عودة النشاط الايجابي للسوق بشكل عام، وسط دعم من النمو الملحوظ في النتائج المالية للبنوك والشركات المدرجة والتي سيتم الكشف عنها تباعا بعد انتهاء الشهر الجاري، فضلا عن استمرار ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي في الأسواق العالمية لمستويات فاقت الـ120 دولارا.



ومن عوامل زيادة القيمة السوقية ايضا التي لا يمكن اغفالها، بدء الادراجات العائلية في سوق الاسهم الكويتي بإدراج شركة علي الغانم للسيارات بتاريخ 7 الجاري، حيث ترتب على هذا الإدراج إضافة 235 مليون دينار للقيمة السوقية.