دشن بنك وربة وبالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الجوية الكويتية حملة فريدة من نوعها تستمر طوال موسم الصيف ولمدة 3 أشهر ابتداء من 15 الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل، وتهدف هذه الحملة إلى توفير العديد من المزايا لعملاء البنك، لاسيما مع موسم السفر خلال موسم الصيف، حيث سيقوم البنك بعمل سحوبات شهرية لـ 10 فائزين شهريا، أي بإجمالي 30 فائزا طوال فترة الصيف.



وفي هذا الصدد، قال عبدالله الشعيل مدير إدارة أول إدارة الفروع والخدمات المالية الخاصة في بنك وربة إن البنك يسعى دائما إلى توفير كل سبل الراحة لعملائه وخدمتهم إضافة إلى توفير العروض التنافسية لهم.



وأضاف الشعيل أن الحملة مقسمة إلى 3 أقسام، يبدأ القسم الأول من تاريخ 15 يونيو حتى 15 يوليو، والثاني من 15 يوليو حتى 15 أغسطس، والقسم الثالث من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر، ويفوز عن كل قسم 10 أشخاص بإجمالي 30 شخصا خلال الحملة، حيث يحصل الأول على 50 ألف ميل سفر مقدمة من بنك وربة بالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الجوية الكويتية، بينما يحصل الثاني على 30 ألف ميل، والثالث على 20 ألف ميل، ويحصل الفائزون كذلك من الرابع حتى العاشر على 10 آلاف ميل، وذلك بمعدل شهري.



وأضاف الشعيل أن الفائزين يمكنهم الحصول على تلك الأميال التي سوف تمكنهم من الحصول على رحلة الذهاب والإياب من الكويت إلى إحدى الوجهات الإقليمية والعالمية التي تبدأ من دبي بتكلفة 15000 ميل فقط على الدرجة السياحية، و30000 ميل على درجة رجال الأعمال و45000 ميل على الدرجة الأولى وغيرها من دول العالم، وذلك وفق الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.