أظهرت بيانات إحصائية تركية أن الكويتيين جاءوا في المرتبة الرابعة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في مايو الماضي.



وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية أن المواطنين الكويتيين اشتروا 130 عقارا في مايو الماضي ليحلوا في المرتبة الرابعة في حين تصدر الروس القائمة بشراء 1275 عقارا وجاء الإيرانيون ثانيا بعدد 736 عقارا ثم العراقيون بعدد 617 عقارا.



وأضافت البيانات أن مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في مايو الماضي، إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 2451 عقارا تلتها ثانيا «أنطاليا» المطلة على البحر المتوسط بعدد 885 عقارا ثم (مرسين) بعدد 264 عقارا.



وأشارت إلى ارتفاع مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 70% خلال الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بذات الفترة في 2021 حيث تم بيع 26753 عقارا.



وكانت مؤسسة الإحصاء التركية أعلنت في يناير الماضي ان الكويتيين جاءوا في المرتبة السابعة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا العام الماضي بشراء 1791 عقارا.