آلاء خليفة



أعلنت رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات ابتسام القعود أن المؤتمر ‏السابع والثلاثين الذي تقيمه المنظمة بالتعاون مع غراس وفريق «مدربون كويتيون بلا حدود» سيقام تحت شعار «إدمان المخدرات بين التحديات المواجهة ومتطلبات إعادة التأهيل» خلال الفترة من 20 إلى 21 الجاري في مكتبة الكويت الوطنية.



وذكرت القعود أن المؤتمر يأتي بدعم وتعاون المكتبة الوطنية، وجمعية غراس، وفريق «مدربون كويتيون» والأمانة العامة للأوقاف والشركة القابضة وبشراكة مع رابطة الاجتماعيين وجمعية المحامين وستكون هناك مشاركات بأوراق وورش عمل يقدمها متخصصون من الكويت والدول الخليجية والعربية والتي ستسلط الضوء عن احدث الأساليب العلاجية للمدمنين وخطط حماية للشباب من الإدمان وعدم العودة إلى الإدمان معلنة بانه تم قبول واعتماد 26 ورقة بحثية و8 ورش عمل بعد تقييمها من اللجنة العلمية للمؤتمر.



من جهته، كشف‏ ‏الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني غراس د.أحمد الشطي، أن أهمية عقد هذا المؤتمر والذي يأتي في ظروف مهمة خاصة بعد جائحة كورونا وما خلفته من نتائج سلبية انعكست على المجتمع.



وأضاف د.الشطي الذي قام بالإشراف على تنظيم وإطلاق الحملة الإعلامية التوعية من المخدرات والتي جاءت لتترجم هدفا مهما ضمن خطة التنمية من خلال وضع برامج هادفة نحو الإصلاح تعمل على تحقيق وترجمة توجهات السامية لهذه الخطة والتي تركز على وضع مبادرات لحماية وتأهيل الشباب من الآفات السلبية، أن هذه الحملة ركزت على 4 محاور رئيسية.



بدورها، أوضحت مستشارة المنظمة الدولية وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر د.سلوى الجسار أن تقرير المخدرات العالمي لعام 2021، الصادر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يكشف أن نحو 275 مليون شخص تعاطوا المخدرات في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، في حين عانى أكثر من 36 مليون شخص من اضطرابات تعاطي المخدرات.



وذكرت أن الدراسات أوضحت أن تعاطي المخدرات مرتبط بمجموعة متنوعة من الأضرار الصحية وغيرها من الأضرار، خاصة بين الشباب، كما كشف مكتب الأمم المتحدة ارتباط المخدرات والجريمة، بأن «ثمة ارتباطا بين انخفاض إدراك مخاطر تعاطي المخدرات وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات».